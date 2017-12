O FC Porto vai defrontar os ingleses do Liverpool do nos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, ditou o sorteio hoje realizado em Nyon, na Suíça.

O primeiro encontro realiza-se no Estádio do Dragão, no Porto, e a segunda em Anfield Road, em Liverpool.

Os encontros dos oitavos de final realizam-se a 13, 14, 20 e 21 de fevereiro de 2018 (primeira mão) e 06, 07, 13 e 14 de março (segunda mão).