FC Porto defende liderança com deslocação difícil ao Restelo

O FC Porto defende na segunda-feira a liderança da I Liga de futebol com uma difícil deslocação ao Restelo para defrontar o Belenenses, numa 28.ª jornada em que o Benfica, segundo, recebe o Vitória de Guimarães.

Envolvido numa luta a três pelo título nacional - o Benfica está a dois pontos e o Sporting, terceiro classificado, a cinco -, o FC Porto chega ao Restelo com a obrigação de ganhar, embora já conhecedor dos resultados dos seus dois rivais, que jogam no sábado.

O técnico Sérgio Conceição, que nesta semana ficou privado de vários jogadores que representaram as respetivas seleções, além de não contar com os lesionados Danilo, Alex Telles e Marega, tem um teste difícil frente ao Belenenses, um conjunto que, nas últimas quatro épocas, impôs três empates aos 'azuis e brancos', que só venceram na temporada de 2015/2016 (2-1).

Enquanto o FC Porto vem de uma vitória na receção ao Boavista, depois do desaire em Paços de Ferreira, os 'azuis' do Restelo estão a realizar um campeonato mais irregular, encontrando-se há três jogos sem vencer, mas já impuseram um empate (1-1) na receção ao Benfica.

Apesar de ser apontado como claro favorito na receção ao Vitória de Guimarães, o Benfica enfrenta outro histórico e que, apesar de ter somado derrotas nas últimas oito visitas à Luz para o campeonato, costuma colocar dificuldades, como sucedeu em 2008/2009, quando venceu no reduto benfiquista por 1-0.

Também os tetracampeões nacionais ficaram privados de alguns internacionais nesta semana de seleções, mas a grande 'dor de cabeça' do treinador Rui Vitória é o defesa-central Ruben dias, que está a recuperar de uma entorse no tornozelo direito e continua em dúvida para sábado, enquanto o argentino Salvio está recuperado da lesão no joelho direito e espreita um lugar nos convocados.

Se o Benfica recebe os vitorianos com a sua melhor série da presente temporada - sete vitórias consecutivas -, os minhotos chegam à Luz motivados com a recente vitória na receção ao Desportivo das Aves, depois de uma série de quatro jogos sem qualquer vitória - quatro derrotas e um empate.

Para o jogo de sábado, o treinador José Peseiro apenas não irá contar com os lesionados Celis e Victor Garcia, sendo que Wakaso já treinou sem limitações.

Igualmente no sábado, disputa-se outro dos encontros 'grandes' da jornada, com o Sporting de Braga a receber o Sporting, uma partida que tem em jogo a corrida dos 'leões' ao título, mas também a aproximação dos 'arsenalistas' ao terceiro lugar.

O Sporting ocupa o terceiro lugar com 65 pontos e só a vitória lhe interessa na 'Pedreira', mas do outro lado apresentam-se uns minhotos em excelente momento de forma e que, em caso de vitória, podem ficar a um ponto da equipa 'leonina'.

As lutas pelo quinto lugar, que muito provavelmente dará acesso à próxima edição da Liga Europa, e pela fuga aos lugares de despromoção estarão igualmente em evidência nesta ronda.

Na quinta-feira, o Desportivo das Aves (13.º com 25 pontos) e o Vitória de Setúbal (16.º com 25) darão o 'pontapé de saída' da jornada, num jogo em que a vitória permitirá à equipa vencedora respirar um pouco mais de alívio na fuga aos últimos lugares.

O Rio Ave (quinto) e o Marítimo (sexto), duas equipas a lutarem pela Europa e separadas por um ponto, recebem no sábado Estoril e Feirense, respetivamente, os dois conjuntos que se encontram abaixo da linha de despromoção.

Programa da 28.ª jornada:

- Quinta-feira, 29 mar:

Desportivo das Aves - Vitória de Setúbal, 20:00 (SportTV)

- Sexta-feira, 30 mar:

Marítimo – Feirense, 16:00 (SportTV)

Rio Ave - Estoril-Praia, 18:15 (SportTV)

Boavista – Tondela, 20:30 (SportTV)

- Sábado, 31 mar:

Portimonense – Moreirense, 16:00 (SportTV)

Paços de Ferreira - Desportivo de Chaves, 16:00 (SportTV)

Benfica - Vitória de Guimarães, 18:15 (BTV)

Sporting de Braga – Sporting, 20:30 (SportTV)

- Segunda-feira, 02 abr:

Belenenses - FC Porto, 20:00 (SportTV)