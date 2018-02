FC Porto de calendário 'cheio' visita Chaves na defesa da liderança na I Liga

O FC Porto defende no domingo a liderança da I Liga de futebol, com uma visita ao Desportivo de Chaves, um jogo que os ‘dragões’ intercalam com a Taça, em que venceram o Sporting, e a receção ao Liverpool.

Com um calendário ‘cheio’, os ‘dragões’ passaram a ser a única equipa invicta no campeonato, após o Sporting ter sido batido na visita ao Estoril Praia (2-0), derrota na 21.ª jornada que relegou os ‘leões’ para a terceira posição.

No domingo, o FC Porto volta a ter teste importante, poucos dias depois de se colocar em vantagem na Taça de Portugal, ao vencer no Dragão o Sporting (1-0) na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Em Chaves, a história está do lado do FC Porto, onde apenas perdeu em 1988, para o campeonato, embora na última época a equipa flaviense tenha eliminado os ‘dragões’ da Taça de Portugal (0-0), nas grandes penalidades (3-2).

A equipa de Sérgio Conceição apenas entra em campo no domingo, depois do Benfica, segundo com os mesmos pontos do Sporting, e as ‘águias’ podem ser líderes à condição, se vencerem no sábado na visita ao Portimonense.

Nas ‘contas’ pela liderança no campeonato o FC Porto tem, no entanto, um jogo em atraso, estando por cumprir a segunda parte da visita ao Estoril Praia, que será em 21 de fevereiro, que foi interrompida por razões de segurança numa bancada, quando os ‘canarinhos’ venciam por 1-0.

Em Portimão, o Benfica visita um terreno onde nunca perdeu, sendo necessário recuar até 1985 para lembrar a última perda de pontos das ‘águias’ com a equipa algarvia, num empate sem golos na época 1984/85.

Não menos verdade é que o Portimonense tem andado arredado da I Liga, competição em que esteve pela última vez em 2010/11 e antes disso em 1989/90.

Esta temporada, a de subida, os bons desempenhos do Portimonense, comandado pelo experiente Vítor Oliveira, já 'promoveram' as saídas de Paulinho (FC Porto) e Lumor (Sporting), no mercado de inverno, mas na equipa mantêm-se Fabrício e Nakajima.

Fabrício soma cinco golos nos últimos dois jogos e é o melhor marcador do Portimonense, com dez, enquanto Nakajima tem oito golos, com os dois jogadores a representarem mais de metade dos golos dos algarvios (31).

Na 22.ª jornada, o Sporting, que tem o goleador Bas Dost (19 golos) em dúvida – já falhou a presença na derrota no Estoril e no Dragão -, tem oportunidade de regressar aos triunfos, com a receção de domingo ao Feirense (14.º).

Os ‘leões’, que na próxima semana tem longa viagem até ao Cazaquistão, para defrontar na quinta-feira o Astana, nos 16 avos de final da Liga Europa, procuram regressar aos triunfos, após uma semana difícil na vida do clube.

Momentos muito difíceis vive o Marítimo, oitavo, que não vence há sete jogos (cinco derrotas e dois empates) e tem vindo a cair na tabela (8.º), e o Belenenses, que fez entrar Silas – por troca com Domingos Paciência – e tem a pior série na Liga.

Os ‘azuis’ não vencem desde a 10.ª jornada, acumulando seis derrotas e cinco empates, mesmo que um deles tenha sido com o Benfica, em casa (1-1).

Nesta jornada o Belenenses recebe no domingo o Desportivo das Aves (18.º e último), que regressou na terça-feira às vitórias, enquanto o Marítimo (8.º) tem visita difícil ao Rio Ave (5.º).

O jogo em Vila do Conde está agendado para sábado, no mesmo dia em que o Sporting de Braga recebe o Vitória de Setúbal, com os sadinos (16.ºs) a apresentarem-se na Pedreira depois de terem conseguido (com Belenenses) a primeira vitória ao fim de 11 jogos.

No domingo, nota ainda para a receção do Boavista (9.º) ao Vitória de Guimarães (7.º), num jogo que pode provocar alterações na classificação, com as duas equipas separadas por dois pontos.

A jornada tem início na sexta-feira com o jogo entre Paços de Ferreira e Tondela (20:30), e encerra na segunda-feira, dia com jogo de ‘aflitos’, entre Moreirense (15.º) e Estoril Praia (17.º), separados apenas por um ponto.

Programa da 22.ª jornada:

- Sexta-feira, 09 fev:

Paços de Ferreira – Tondela, 20:30 (SportTV)

- Sábado, 10 fev:

Rio Ave – Marítimo, 16:00 (SportTV)

Sporting de Braga – Vitória de Setúbal, 18:15 (SportTV)

Portimonense – Benfica, 20:30 (SportTV)

- Domingo, 11 fev:

Belenenses – Desportivo das Aves, 16:00 (SportTV)

Desportivo de Chaves – FC Porto, 16:00 (SportTV)

Sporting – Feirense, 18:00 (SportTV)

Boavista – Vitória de Guimarães, 20:15 (SportTV)

- Segunda-feira, 12 fev:

Moreirense – Estoril Praia, 20:00 (SportTV)