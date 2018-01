FC Porto cede quarto empate na I Liga e pode perder liderança

O FC Porto cedeu esta terça-feira o quarto empate na I Liga portuguesa de futebol, ao empatar a zero no reduto do Moreirense, e pode perder a liderança da prova, no final da 20.ª jornada.

Os ‘dragões’, que só havia empatado na receção ao Benfica e na casa de Sporting e Desportivo das Aves, passaram a contar 49 pontos, contra 47 do Benfica (1-1 no Restelo) e outros tantos do Sporting, que recebe na quarta-feira o Vitória de Guimarães.

A formação de Sérgio Conceição ainda tem um jogo em atraso, a segunda parte do jogo no Estoril (perde ao intervalo por 1-0), enquanto o Moreirense, que acabou com 10, por expulsão de Boubacar, aos 90+2 minutos, é 15.º, com 16 pontos.

