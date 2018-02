FC Porto bate Sporting e fica mais perto da final da Taça de Portugal

Um golo do brasileiro Soares, aos 60 minutos, deu o triunfo ao FC Porto no terceiro 'clássico' da época entre as duas equipas e o primeiro com golos, depois dos 'nulos' registados no jogo do campeonato e nas meias-finais da Taça da Liga, da qual o Sporting sairia vencedor no desempate por penáltis.

O FC Porto, 16 vezes vencedor da Taça de Portugal, procura alcançar a sua 30.ª final quando visitar o Sporting, em jogo previsto para 18 de abril, enquanto os 'leões', com o mesmo número de troféus, tentam chegar à sua 28.ª final.

Na outra meia-final, cuja primeira mão está agendada para 28 de fevereiro, o Desportivo das Aves, da I Liga, enfrenta o Caldas, equipa do Campeonato de Portugal (terceiro escalão).