FC Porto bate Sporting e dá passo importante rumo ao título

Golos de Marcano, aos 28 minutos, e de Brahimi, aos 49, ditaram a vitória dos 'azuis e brancos', que ainda permitiram que os 'leões' chegassem ao intervalo em igualdade, depois do golo do jovem Rafael Leão, aos 45+1.

Com esta vitória, os 'dragões' reforçam a liderança da prova e passam a contar com 67 pontos, mais oito do que o Benfica, segundo classificado e que no sábado recebe o Marítimo, e do que o Sporting, terceiro.