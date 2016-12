FC Porto bate Oliveirense na final da Taça de Portugal

O FC Porto conquistou a Taça de Portugal de hóquei em patins, ao vencer na final a Oliveirense por 5-3, em jogo disputado no Pavilhão Municipal de Barcelos



Os “dragões” conseguem assim a "dobradinha" (campeonato e taça) e desempataram com o Benfica em número de taças conquistadas. Têm agora 14 contra 13 de lisboetas. A Oliveirense, vencedora das duas últimas edições da prova, deu boa réplica, mas não conseguiu o almejado "tri".

A final foi intensamente disputada, com as duas equipas a empenharem-se no jogo, proporcionando ao muito público presente um excelente espetáculo. A Oliveirense adiantou-se no marcador a meio da primeira parte com um golo de Tó Silva, mas a reação portista só deu frutos a quatro minutos do intervalo, quando Reinaldo Ventura estabeleceu a igualdade.

Na segunda parte, Tó Silva bisou e recolocou a sua equipa em vantagem, mas o FC Porto não se deixou perturbar e, no espaço de um minuto, deu a volta ao marcador.

Primeiro foi Reinaldo Ventura a concretizar uma grande penalidade, aos 31 minutos, e, logo a seguir, Ricardo Barreiros fez o 3-2.

Vendo-se pela primeira vez em desvantagem, os homens de Oliveira de Azeméis intensificaram as ações ofensivas, mas Pedro Moreira complicou-lhes a vida, ao apontar o quarto golo.

Gonçalo Alves ainda fez renascer a esperança ao reduzir a diferença na conversão de uma grande penalidade, mas imediatamente a seguir Ricardo Barreiros repôs os dois golos de diferença, que o FC Porto soube guardar até final do encontro, vencendo com inteira justiça.