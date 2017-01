FC Porto aproxima-se provisoriamente do líder Benfica ao vencer Rio Ave (vídeos)

O FC Porto ficou hoje provisoriamente a um ponto do líder Benfica, ao vencer na receção ao Rio Ave, por 4-2, em jogo da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Veja aqui os vídeos da partida.

Os ‘dragões’ marcaram primeiro, por Felipe, aos 18 minutos, os vila-condenses empataram e ficaram na frente, com golos de Guedes, aos 35, e Roderick Miranda, aos 49, na conversão de uma grande penalidade, mas o FC Porto chegou ao triunfo, graças aos tentos de Marcano, aos 55, Danilo, aos 62, e Rui Pedro, aos 88.

Com este triunfo, o FC Porto segue no segundo lugar, com 41 pontos, menos um do que o tricampeão Benfica, que recebe o lanterna-vermelha Tondela, no domingo, enquanto o Rio Ave permanece no oitavo lugar, com os mesmos 24 pontos do Desportivo de Chaves.