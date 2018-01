FC Barcelona e Valência defrontam-se nas meias-finais da Taça do Rei

O FC Barcelona, de Nelson Semedo e André Gomes, defronta o Valência, de Gonçalo Guedes e Rúben Vezo, nas meias-finais da Taça do Rei de Espanha em futebol, determinou o sorteio realizado em Madrid.

A primeira mão realiza-se em Nou Camp, a 01 de fevereiro, e a segunda disputa-se no Mestalla, a 08 de fevereiro.

Na presente temporada, as duas equipas já se encontraram em Valência, para o campeonato, num embate que terminou empatado a um golo, com polémica, pois o argentino Lionel Messi marcou um golo que não foi validado, já que o árbitro e os auxiliares não viram a bola transpor a linha de baliza na totalidade.

Na outra meia-final, medem forças o Leganés e o Sevilha, de Daniel Carriço, com primeira mão no reduto dos ‘carrascos’ do Real Madrid, a 31 de janeiro, e segunda mão na Andaluzia, a 07 de fevereiro.