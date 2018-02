FC Barcelona cede segundo empate consecutivo e Atlético está a sete pontos

O FC Barcelona perdeu pela segunda vez pontos em casa, ao empatar com o Getafe a zero, em jogo da 23.ª jornada da liga espanhola de futebol, permitindo ao Atlético de Madrid ficar a sete pontos da liderança.

Desde 19 de setembro de 2016 que os ‘blaugrana’ não ficavam em branco num encontro em casa para o campeonato, mas, mesmo com o regressado Dembelé, não conseguiram ultrapassar o Getafe, que dispôs da última oportunidade do encontro, já nos descontos, num remate de longe do português Antunes.

Com o segundo empate consecutivo na liga, o FC Barcelona, ainda invicto, viu o Atlético de Madrid, que no sábado venceu o Málaga (1-0), ficar a sete pontos, com o Real Madrid, terceiro, a uns distantes 17, mesmo tendo menos um jogo.

Ainda hoje os ‘merengues’ podem ser ultrapassados no terceiro posto pelo Valência, que recebe o Levante.

O Getafe é 10.º classificado, com 30 pontos, a seis do Sevilha, última equipa em zona de apuramento europeu e que, no primeiro encontro do dia, venceu em casa o Girona, por 1-0, com Pablo Sarabia a marcar o único golo da partida, aos 46 minutos, já depois de Sergio Rico ter defendido uma grande penalidade.