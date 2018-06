Fayal Sport recebido em audiência na Câmara da Horta

A equipa sénior feminina de basquetebol do Fayal Sport foi recebida nos Paços do Município na sequência do título regional conquistado em Santa Maria

A equipa feminina de basquetebol do Fayal Sport conquistou o título regional sénior graças à vitória obtida no Campeonato Regional, realizado na ilha de Santa Maria.

Depois do triunfo, a equipa foi recebido em audiência na Câmara Municipal da Horta pelo presidente da autarquia e vereador do Desporto, tendo na ocasião José Leonardo Silva parabenizado as jogadoras, equipa técnica e direção do clube. Ao mesmo tempo, mo autarca enalteceu o espírito de sacrifício e compromisso a que este tipo de competição obriga, já que “sabendo das dificuldades com que se deparam no vosso dia-a-dia enquanto desportistas, não posso deixar de enaltecer as relações pessoais que se criam quando se pertence a um clube, a uma equipa, a um plantel. São relações de amizade para a vida”, afirmou na ocasião José Leonardo Silva, citado em nota de imprensa da autarquia.

“Os resultados e o título que agora conquistaram são fruto do vosso trabalho e deixam orgulhoso o nosso concelho e, claro está, os sócios do Fayal Sport”, destacou José Leonardo Silva, acrescentando que “assinámos esta semana um protocolo com o Fayal Sport porque consideramos pertinente e importante continuar a apoiar os nossos clubes”.

De referir que no decorrer do Campeonato Regional a formação faialense superiorizou-se na fase concentrada realizada em Vila do Porto aos conjuntos do Clube Ana, Gonçalo Velho e AJC Operário.