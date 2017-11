Faróis de São Miguel com mais de 6700 visitas em 2017

Em comunicado enviado à comunicação social, refere-se que estas visitas se enquadram "no espírito de abertura da Autoridade Marítima à comunidade civil, numa perspetiva de proximidade e divulgação de um património histórico e de grande importância para a segurança marítima".

"Os visitantes tiveram oportunidade de conhecer a história, funcionamento e a importância para a navegação marítima destes quatro faróis da ilha de São Miguel, nomeadamente o farol do Arnel no concelho do Nordeste, o farol do Cintrão na costa norte do concelho da Ribeira Grande, o farol da Ferraria no concelho de Ponta Delgada e o farol de Ponta Garça na costa sul do concelho de Vila Franca do Campo", acrescenta a Autoridade Marítima