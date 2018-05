Faróis abertos ao público e com visitas gratuitas entre sábado e dia 20 de maio

Alguns faróis do continente e dos arquipélagos da Madeira e Açores vão estar abertos ao público, com visitas gratuitas, entre sábado (12 de maio) e domingo (dia 20 de maio), no âmbito das comemorações do Dia da Marinha.

Segundo informação divulgada hoje pela Autoridade Marítima Nacional (AMN), no continente será possível visitar os faróis de Montemor, Leça, Cabo Mondego, Penedo da Saudade, Berlenga, Cabo da Roca, Cabo Espichel, Cabo Sardão, Cabo de São Vicente, Alfanzina, Santa Marina e Vila Real de Santo António.

Estes equipamentos vão estar abertos entre as 14:00 e as 17:00.

Já o farol do Cabo Carvoeiro poderá ser visitado entre sábado e dia 19 de maio, entre as 10:00 e as 17:00, e no dia 20, entre as 14:00 e as 17:00.

Já nos Açores, as visitas decorrem no mesmo horário e será possível visitar os faróis da Ferraria, Arnel, Cintrão, Ponta da Graça, Gonçalo Velho, Contendas, Ponta da Barca, Ponta da Ilha, Ponta do Topo, Lages, Flores e Albarnaz.

De acordo com a informação da AMN, na Madeira os faróis abertos ao público serão os da Ponta do Pargo e São Jorge, também entre as 14:00 e as 17:00, entre sábado e dia 20 de maio.

"Os faróis abrem as portas de forma gratuita para que todos os visitantes tenham a oportunidade de viver esta experiência e conhecer a sua importância na salvaguarda da navegação", remata a informação divulgada pela AMN.

Este ano, o Dia da Marinha será assinalado em Peniche e o habitual desfile naval irá decorrer no domingo, dia 20 de maio, junto ao Cabo Carvoeiro.

As comemorações incluem também entradas gratuitas nos equipamentos geridos pela Marinha, entre os quais o Aquário Vasco da Gama (Oeiras), o Museu da Marinha e o Planetário Calouste Gulbenkian (Lisboa) e a Fragata "D. Fernando II e Glória" (Almada), entre os dias 18 e 20 de maio.

Em Peniche, será possível também fazer visitas a navios e batismos de mar em três embarcações.

Haverá também um concerto pela Banda da Armada, uma homenagem aos pescadores de Peniche, bem como a habitual cerimónia religiosa e a cerimónia militar, presidida pelo Ministro da Defesa.