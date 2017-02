Faro, Açores e Madeira incluídos no programa 'stopover' da TAP

A TAP informou que os passageiros com destino a Faro, Ponta Delgada, Terceira, Funchal e Porto Santo podem ter uma estada em Lisboa, ou no Porto, sem custos adicionais na viagem, no âmbito do programa Stopover.



Lançado no verão de 2016, o Stopover quer incentivar os passageiros de longo curso que viajam na companhia, com trânsito em Lisboa ou Porto, a permanecerem até três dias, sem custos adicionais às suas tarifas. Até ao final de janeiro, 40 mil passageiros reservaram já viagens Stopover, que associa mais de 150 parceiros, entre hotéis, restaurantes e museus.