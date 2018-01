Famílias açorianas estão entre as que mais beneficiaram do RSI em dezembro

Em dezembro, olhando ao número de famílias com direito ao Rendimento Social de Inserção (RSI) no país, os Açores, com 6497 famílias beneficiárias, são apenas ultrapassados pelas 30 631 que se registaram no distrito do Porto e pelas 17.423 na cidade de Lisboa.



Os dados são do Instituto da Segurança Social que dão conta que o número de famílias com direito a RSI em Portugal também atingiu o valor mais alto do ano em dezembro, com esta prestação a ser atribuída a 99.870 famílias, mais 1.437 face a novembro.

Comparando com o mês homólogo de 2016 houve mais 4.475 famílias a receber este apoio em dezembro do ano passado.

Os dados divulgados pela Segurança Social informam também que o número de beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) aumentou 4.140 pessoas em dezembro, face ao mês anterior, atingindo os 220.458 beneficiários, o valor mais alto de 2017.

Em comparação com o mês de novembro, houve um aumento de 1,9% (mais 4.140 pessoas) e, relativamente a dezembro de 2016, o crescimento de 5.324 beneficiários a receber RSI representou mais 2,5%.

Por grupos etários, manteve-se uma distribuição de beneficiários idêntica à do mês anterior: 32,2% tinham menos de 18 anos, 14,7% entre 18 e 29 anos, 11,4% entre 30 e 39 anos, 15,2% entre 40 e 49 anos e 26,4% com 50 ou mais anos, refere a síntese estatística do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Os dados do Instituto da Segurança Social (ISS), publicados no seu ‘site’, mostram que a maioria destes apoios (65.042 pessoas) vai para a área abrangida pelo centro distrital do Porto, a que se segue o centro distrital de Lisboa (38.610) e Setúbal (19.488).

O valor médio recebido por cada beneficiário em dezembro fixou-se nos 112 euros e por família em 195,85 euros.