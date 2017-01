Familiares de vítimas do vulcão Ontake processam governo japonês por falhar alerta

Familiares de vítimas da tragédia do vulcão Ontake, no centro do Japão, em 2014, que causou 63 mortos e desaparecidos, anunciaram que vão processar o governo japonês por não ter informado do risco de erupção.



Os familiares de cinco vítimas daquele que foi o pior desastre vulcânico do Japão em quase um século vão exigir uma indemnização de 150 milhões de ienes (1,2 milhões de euros), explicou o advogado dos queixosos, em declarações reproduzidas pela agência Kyodo. Os familiares alegam que a Agência Meteorológica do Japão (JMA), sob a alçada do Ministério das Infraestruturas, Transporte e Turismo, não aumentou o nível de alerta antes da erupção do segundo maior vulcão do Japão a 27 de setembro de 2014. Aquando da erupção do Ontake, de 3.067 metros de altura, localizado a uma centena de quilómetros a norte da cidade de Nagoya e a 200 a sudoeste de Tóquio, centenas de pessoas encontravam-se no local a fazer caminhadas ou a praticar alpinismo. Cerca de 250 conseguiram abandonar a zona pelo seu próprio pé ou foram retirados, dos quais 69 sofreram ferimentos de distinta gravidade, a maioria por golpes, fraturas e queimaduras. Duas semanas antes da erupção, a JMA tinha detetado um aumento da atividade vulcânica no Ontake, mas não advertiu para o aumento do risco de erupção, afirmou o advogado. Além disso, apesar de o governo regional saber que dois sismógrafos, situados perto do vulcão, tinha anteriormente falhado, não fez nada para os reparar, sublinhou. O ministro porta-voz do governo japonês, Yoshihide Suga, afirmou em conferência de imprensa que o Executivo vai lidar “seriamente” com o assunto e responder “adequadamente”. A JMA ainda não se pronunciou sobre a ação que vai ser interposta num tribunal de Matsumoto na próxima semana. Meses depois da tragédia do Ontake, a JMA pôs em marcha um novo sistema de alertas para erupções vulcânicas mais célere do que aquele que existia anteriormente com o objetivo de evitar situações idênticas. O Japão, que assenta sobre o chamado “Anel de Fogo” do Pacífico, tem 110 vulcões ativos.