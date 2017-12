Famalicão 5-2 Santa Clara

O Santa Clara visita o Famalicão esta manhã, a partir das 10h15, no Estádio Municipal de Famalicão. O árbitro do encontro da 16.ª jornada é Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga.

O Famalicão operou uma sensacional reviravolta na segunda parte, passando de uma derrota por 1-2 ao intervalo para uma goleada 5-2 sobre o Santa Clara. Os açorianos não existiram na segunda parte e foram engolidos pelo ataque nortenho, que teve um Rui Costa inspiradíssimo. O resultado, pesado, faz com que o Santa Clara fique agora a 4 pontos do Famalicão - novo líder à condição da II Liga - nas vésperas de discutir os oitavos de final da Taça de Portugal, quarta-feira, contra o Moreirense.

FINAL DA PARTIDA

MINUTO 90+1

Pacheco a evitar o sexto golo em cima da linha, negando o chapéu a Diogo.

MINUTO 90

Vão jogar-se mais 2 minutos

MINUTO 90 - DISCIPLINA SANTA CLARA

Falta dura de Dani Coelho castigada com amarelo.

MINUTO 87

Clemente ao segundo poste, cabeceia ao lado. No lance anterior, Santana surge na cara de Gabriel mas não faz o golo e depois cai por cima do guarda-redes. Manda seguir Manuel Mota.

MINUTO 86 - GOLO FAMALICÃO

Infelicidade de João Pedro: cruzamento largo do meio-campo, João PEdro tenta o corte para a baliza mas Serginho tinha saído à bola...

MINUTO 85

Anderson obriga Serginho a defesa apertada. Marcelo perde o lance, mau jogo do experiente brasileiro.

MINUTO 84

Apesar de ter mais avançados em campo, o Santa Clara não consegue chegar à baliza de Gabriel Souza.

MINUTO 83

Serginho sai a um cruzamento perigoso do Famalicão.

MINUTO 80 - SUBSTITUIÇÃO FAMALICÃO

Sai Rui Costa, entra Anderson. Aplauso da tarde para o homem do jogo.

MINUTO 76 - SUBSTITUIÇÃO SANTA CLARA

Sai Kaio, entra Guilherme. É o tudo por tudo do Santa Clara.

MINUTO 74

O 4-2 coloca as coisas muito difíceis para o Santa Clara no quarto de hora de jogo que ainda falta...

MINUTO 72 - GOLO FAMALICÃO

RUI COSTA! Que incrível golo. Para ver e rever. Bola cruzada da esquerda de Feliz e Rui Costa, de primeira, enche o pé, sem deixar a bola tocar no chão, a colocar a bola no canto superior Direito!!

MINUTO 71

João Pedro alivia um cruzamento perigoso da esquerda de Willian

MINUTO 70 - substituição SANTA CLARA

Saída de Igor, entrada de Clemente. Carlos Pinto arrisca, recuando João Reis para a lateral.

MINUTO 68 - SUBSTITUIÇÃO FAMALICÃO

Entra Nuno Diogo para o lugar de João Mendes, Dito restabelece o quarteto defensivo.

MINUTO 66 - GOLO FAMALICÃO

Willian engana Serginho e coloca o Famalicão na frente do marcador pela primeira vez no encontro.

MINUTO 65 - GRANDE PENALIDADE FAMALICÃO

Marcelo rasteira Rui Costa na grande área.

MINUTO 64

Canto na direita e Jião Pedro ao primeiro poste a cabecear muito por cima.

MINUTO 62

Rui Costa rouba a bola a PAcheco na primeira fase de construção de jogo e remata de longe, mas por cima. Carrega o Famalicão nesta parte do encontro

MINUTO 60

Famalicão com perigo: bom passe de Rui Costa a isolar Jorge Miguel mas o remate sai por cima

MINUTO 59 - SUBSTITUIÇÃO SANTA CLARA

Saída de Fernando, entrada de Pineda.

MINUTO 55 - GOLO FAMALICÃO

Rui Costa a empatar!! Cruzamento da esquerda, João Mendes ganha a bola a Igor e o avançado na pequena área atira a contar!

MINUTO 53

João Reis novamente!! canto na direia, a bola acaba por chegar ao extremo do outro lado do campo e este a encher o pé, num remate cruzado, muito perto do poste!!

RECOMEÇA A PARTIDA

INTERVALO - SUBSTITUIÇÃO FAMALICÃO

Entra Nelson Cunha para o lugar de José Pedro. Arrisca Dito, com a entrada de um médio para o lugar de um central

Boa primeira parte neste duelo entre candidatos à subida. Santa Clara adiantou-se no primeiro minuto, por Fernando, e respondeu ao empate do Famalicão num grande golo de João Reis. A equipa da casa teve mais bola (56 por cento de posse de bola), mais remates (6 contra 3) e mais cantos (4 contra 1) mas a eficácia esteve toda do lado dos açorianos.

INTERVALO

MINUTO 45

Vão jogar-se mais dois minutos na primeira parte.

MINUTO 42

Serginho novamente a negar o golo a Rui Costa. grande jogada do avançado, a rodar à entrada da área, e a rematar rasteiro. Serginho esticou-se, tocou na bola e esta ainda vai ao poste.

MINUTO 39

João Reis a cruzar com perigo para Fernando, mas o brasileiro estava em queda.

MINUTO 38 - DISCIPLINA SANTA CLARA

Thiago Santana recebe amarelo. O avançado fez-se ao lance, algum teatro do lateral direito.

MINUTO 37

Excelente resposta dos micaelenses, conseguindo colocar-se de novo em vantagem numa altura crucial do jogo, quando o Famalicão crescia.

MINUTO 35 - GOLO SANTA CLARA

JOÃO REIS!!! QUE BOMBA!!!! Receção primorosa do extremo esquerdo, puxa da esquerda para a direita e remata com o seu pior pé em arco. A bola sobrevoa todos, bate no poste e entra! Está feito o 1-2!

MINUTO 33

SERGINHO!! Enorme defesa a travar o golo certo de Rui Costa! Canto para o Famalicão

MINUTO 32

Empate vai obrigar o Santa Clara a assumir mais algum risco, depois de um período de maior ascendente territorial do Famalicão.

MINUTO 30 - GOLO FAMALICÃO

Feliz!! Livre superiormente batido e está feito o empate. Para quem viu o jogo do Santa Clara com o Nacional, o lance é idêntico ao que Vítor Alves evitou em cima da linha de golo. Dani Coelho ainda saiu da barreira mas não chegou a tempo...

MINUTO 28

Falta de Ruben Saldanha carrega sobre Dani à "boca" da grande área, em posição frontal. Perigo para a baliza de Serginho...

MINUTO 23

Nova saída rápida dos açorianos, João Reis a cruzar da esquerda para o meio mas Gabriel Souza chega primeiro que Fernando.

MINUTO 20

Primeiros 20 minutos de jogo e o Santa Clara a surpreender nas transições rápidas para o ataque. O Famalicão, com mais posse de bola (58/42), também já ameaçou. Bom jogo entre dois candidatos à subida.

MINUTO 20

Fernando Andrade pressiona o guarda-redes Gabriel Souza.

MINUTO 16

Dani Marques! Mau alívio de bola de Igor na grande área e o avançado remata mas às malhas laterais

MINUTO 15

INCRÍVEL!!! Santana falha o segundo!!! jogada iniciada por Serginho, a bombear a bola para o ataque. O lateral direito falha o tempo de corte e deixa Fernando com espaço para cruzar para Santana mas o brasileiro atira por cima!!!!

MINUTO 12

Fora de jogo tirado a João Reis, num lance de muito perigo do Santa Clara. Fica na dúvida se o extremo algarvio não estava em linha com o último defesa.

MINUTO 10

Livre batido por Feliz e cabeceamento e João Faria cabeceia ao lado, com perigo.

MINUTO 8

Entrada muito forte do Santa Clara que aparece em campo com algumas alterações: Osama (castigado) e Minhoca (lesionado) foram substituídos por Kaio e Igor, este último para lateral, fazendo com que João Reis suba para extremo. O central João Pedro também é titular, trocando por Vítor Alves.

MINUTO 1 - GOLO SANTA CLARA

Fernando Andrade!!!! Nem deu para aquecer no Municipal de Famalicão!!!! Excelente cruzamento de Thiago Santana da direita e Fernando Andrade muito oportuno ao primeiro poste! Está feito o primeiro aos 53 segundos de jogo.

COMEÇA A PARTIDA

Já Dito pode lançar os seguintes atletas: Nuno Castro, Denner, Nelson Cunha, Fred, Joel, Anderson e Nuno Diogo.

No banco, Carlos Pinto tem como opções: Marco Pereira, Diogo Santos, Clemente, Pineda, Guilherme e Vítor Alves

O Santa Clara vai jogar com Serginho; Dani Coelho, Marcelo Oliveira, João Pedro e Igor Rocha; Pacheco, Kaio Pantaleão e Ruben Saldanha; Fernando Andrade, Thiago Santana e João Reis.

O Famalicão alinha com Gabriel Souza; José Pedro, Willian Dias, Daniel Marques, Jorge Miguel, João Mendes, Vítor Lima, João Faria, Feliz Vaz, Deni Hocko e Rui Costa.