Faltam dermatologistas no Hospital do Divino

Açoriano Oriental de hoje destaca a falta de médicos dermatologistas na unidade hospitalar de Ponta Delgada



Nesta edição, os leitores podem ainda ficar a saber mais sobre como funciona a Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital Divino Espírito Santo, criada há um ano; que Marcelo de Sousa visita o Jardim José do Canto no próximo domingo; e que especialista defende criação de roteiro arqueológico em Vila Franca do Campo.

As doações de flores ao Senhor Santo Cristo dos Milagres merecem destaque fotográfico.

E o Desporto chama à capa a apresentação da terceira edição do torneio de futebol infantil no Nordeste.