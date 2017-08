Falta centro para jovens delinquentes

Na capa, destaque ainda para a investigação a um atropelamento mortal que ocorreu na Povoação na madrugada de sábado; bem como para o pedido das escolas profissionais de que sejam autorizados mais cursos e para as queixas dos horticultores em relação à redução dos apoios no âmbito do POSEI.

O Desporto merece o destaque fotográfico da primeira página com o jogo da derrota do Santa Clara frente ao FC Porto B.

No Açoriano Oriental de hoje é possível ainda ler mais uma reportagem "Pela América do tio Silva", esta com Joe Rosa, dono da agência de viagens Balboa Travel; e saber como é que os discos de vinil regressaram ao circuito comercial nos Açores.