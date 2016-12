Faleceu o antigo reitor do Santuário do Santo Cristo

Faleceu esta manhã no Hospital de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, o monsenhor Augusto Cabral, antigo reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, vitima de cancro, revelou o site Igreja Açores



Monsenhor Augusto Cabral tinha 79 anos de idade e 57 de ordenação sacerdotal. Natural da Fazenda do Nordeste, em São Miguel, o sacerdote foi vigário geral da diocese de Angra, reitor do Seminário Episcopal de Angra e Diretor do Secretariado Nacional de Educação Cristã. O funeral realiza-se esta quinta feira e será presidido pelo bispo de Angra.