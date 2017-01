Faleceu Carlos Alberto Silva, antigo treinador do Santa Clara e FC Porto

O ex-treinador brasileiro Carlos Alberto Silva, que se sagrou bicampeão português de futebol no comando técnico do FC Porto, morreu hoje, aos 77 anos, anunciou o Guarani, o primeiro clube que orientou.



Carlos Alberto Silva, que também teve uma curta passagem pelo Santa Clara nas épocas 2002/03 e 2003/04, já na fase final da carreira, levou o clube portuense à conquista de dois títulos nacionais, em 1992 e 1993, tendo ainda vencido a Supertaça portuguesa, em 1992.

Natural de Belo Horizonte, Carlos Alberto Silva, que chegou ao comando da seleção brasileira, teve um início de carreira fulgurante no futebol do seu país, liderando o Guarani na conquista do primeiro e único título nacional da sua história, em 1978.

O antigo técnico orientou depois vários clubes brasileiros (São Paulo, Atlético de Minas Gerais, Santa Cruz, Sport e Cruzeiro), antes de chegar à seleção ‘canarinha’, com a qual venceu os Jogos Pan-Americanos, em 1987, e conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos Seul1988.

Carlos Alberto Silva chegou ao FC Porto em 1991 e as duas temporadas em que esteve no clube terminaram com a vitória dos ‘dragões’ no campeonato, tendo ainda vencido a Supertaça e atingido a final da Taça de Portugal, em 1992, perdida para o Boavista.

Além do FC Porto, o ex-treinador, que liderou também o Palmeiras, Vasco da Gama, Goiás e Santos, comandou ainda fora do Brasil os espanhóis do Deportivo e os japoneses do Yomiuri Kawasaki, pelo qual se sagrou campeão japonês, em 1991.

A causa da morte não foi ainda tornada pública, mas Carlos Alberto Silva tinha sido operado ao coração no final de 2016 e estava em período de convalescença.