Fajãzinha mantém viva tradição de folar da Páscoa feito com linguiça

Por estas semanas, antes da Páscoa, os cerca de 60 residentes na Fajãzinha, na ilha das Flores, preservam uma tradição que passa de geração em geração, mantendo viva a confeção do típico folar com linguiça em vez dos ovos.

“Aqui na freguesia faz-se muito o folar da Páscoa com linguiça. E há também quem coloque os ovos e a linguiça. Retiramos a linguiça da banha e secamos a gordura, faz-se uma abertura no folar e põe-se a tampa por cima e vai ao forno”, contou Ilda Henriques, residente na Fajãzinha.

Embora admita desconhecer a origem desta iguaria, Ilda Henriques integra uma das famílias que naquela freguesia das Lajes das Flores preservam a tradição.

“Há casas que não fazem este folar, mas na minha e em algumas famílias daqui é assim. O folar é cozido com linguiça em vez dos ovos”, explicou à agência Lusa a açoriana de 53 anos.

Os ingredientes são praticamente os mesmos do tradicional folar com ovos: farinha, manteiga, açúcar, limão e noz moscada integram a iguaria.

"Já a minha mãe e sogra faziam e foi com elas que aprendi", declarou.

Ilda Henriques contou que já a mãe cozia em forno de lenha os folares com linguiça, destacando o sabor especial que confere a mistura do doce com o salgado.

Talvez por isso não haja um domingo de Páscoa sem folar de linguiça à mesa do pequeno-almoço.

"Agora até já faço mais do que um", acrescentou, explicando que já passou a receita aos filhos, embora admita que os mais novos gostem mais de provar o folar do que fazê-lo.

Valentina Pereira, por seu turno, é natural de Bragança, mas assegura que já aprendeu os segredos desta iguaria, ainda que desconheça também a sua origem.

Residente há 30 anos na freguesia da Fazenda das Lajes, afirma já ser "florentina de alma e coração".

“Em vez dos ovos colocamos a linguiça tradicional das Flores, das matanças de porco”, referiu.

Segundo a residente nas Flores, proprietária de um restaurante e de um espaço de alojamento local, por altura da Páscoa "muitas famílias das Flores têm sempre este folar doce à mesa".

"O sabor da linguiça e da massa doce fazem deste folar uma delícia", acrescentou.