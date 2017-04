Facebook quer tornar a sua câmara na principal plataforma de realidade aumentada

O Facebook abriu a uma legião de programadores o acesso à sua aplicação de câmara, com o objetivo de a converterem na "principal" plataforma de "realidade aumentada", disse hoje o presidente executivo da rede social, Mark Zuckerberg.



“Vamos converter a câmara na principal plataforma de realidade aumentada (…) dando aos programadores o poder de criar”, diss Mark Zuckerberg, na abertura da conferência “F8”, um evento que antecipa as tendências nas quais a companhia apostará no futuro e que se celebra em São José, no Estado da Califórnia, Estados Unidos, entre hoje e amanhã.

Nas últimas semanas, o ‘Facebook’ implementou nas suas aplicações uma câmara que, segundo o fundador da rede social, será “mais essencial que as mensagens de texto” porque a tendência tecnológica da realidade aumentada a longo prazo é juntar a conectividade e a inteligência artificial.

Para “misturar o [meio] digital e o físico”, os programadores vão criar efeitos para a câmara e máscaras com três blocos técnicos que articulam a realidade aumentada, a localização e mapeamento simultâneo (SLAM), os efeitos tridimensionais (3D) e o reconhecimento de objetos.

A primeira conferência “F8” celebrou-se há dez anos, quando o fundador da rede social anunciou que abria aos programadores o acesso aos dados do ‘Facebook’ e à sua plataforma social ‘Graph’, e desde aí tem sido um evento para anunciar novos produtos e programas.