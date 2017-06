Facebook foi a rede social preferida dos portugueses em 2016

O Facebook é a rede social com mais utilizadores em Portugal, seguido do WhatsApp e do Instagram, segundo a Marktest no estudo "Os Portugueses e as Redes Sociais 2016"



Enviar e receber mensagens foi a principal funcionalidade apresentada pela utilização de redes sociais por parte dos portugueses, seguida de comentários a publicações de amigos e ver vídeos, de acordo com dados divulgados à Lusa pela empresa especializada na área de estudos de mercado e processamento de informação em vésperas do Dia Mundial das Redes Sociais, que se assinala na sexta-feira. Relativamente aos períodos horários de acesso a redes sociais, o horário que teve mais afluência por parte dos utilizadores foi o das 20:00 às 22:00, seguido das 22:00 às 24:00. Mais de 31% dos inquiridos revelaram que passava entre trinta minutos e uma hora a navegar pelas redes sociais, enquanto 14,6% assumiram passar mais de duas horas. O fim de semana mostrou ser a altura em que os portugueses dedicam mais tempo às redes sociais, ocupando o domingo o primeiro lugar com 34% de portugueses a aceder às redes. O ‘smartphone’ continua a ser o equipamento de eleição para aceder a este tipo de conteúdo, ocupando 73,1 por cento. Quanto às redes sociais mais utilizadas. surge o Facebook em primeiro lugar e no fim da tabela encontra-se o Flickr, plataforma de partilha de fotografias profissionais ou amadoras. Por fim, o estudo tentou entender as razões pelas quais os portugueses frequentavam a sua rede social de eleição, aparecendo como primeiro motivo manter o contacto com pessoas que estão longe, seguido de partilhar pensamentos e comentários. O estudo foi realizado em julho de 2016, abrangendo uma amostra de 819 pessoas, em Portugal continental, entre os 15 e os 64 anos, representando um universo de 4,6 milhões de pessoas.