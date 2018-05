Fabricante das guitarras Gibson declara falência

Com um volume anual de vendas de 170 mil guitarras em mais de 80 países e a acumular dívidas há vários anos, a Gibson Brands Incorporation apresentou hoje formalmente a declaração de falência para garantir a sobrevivência junto dos credores e a reorganização do negócio.

A empresa fala numa "quebra financeira devastadora", que não foi possível controlar mesmo com cortes internos.

O plano de recuperação prevê uma injeção de 135 milhões de dólares em novos créditos para que a empresa tenha liquidez e consiga manter-se operacional. Com a reestruturação, a fabricante deixa cair a área de desenvolvimento de dispositivos áudio não profissionais.

Atualmente com sede em Nashville, a Gibson foi fundada en 1894 e acompanhou várias gerações de músicos, como David Bowie, Slash, Chuck Berry - que no funeral foi enterrado com a guitarra dele -, Pete Towsend, B.B. King, Eric Clapton ou Jimmy Page.