Fábio Coentrão falha mundial devido a uma "época muito desgastante"

O defesa esquerdo Fábio Coentrão revelou esta segunda-feira que se excluiu das opções da seleção portuguesa de futebol para o Mundial2018, que arranca em junho, na Rússia, devido à “época muito desgastante” no Sporting.

Na sua conta oficial da rede social Instagram, o lateral de 30 anos explicou que não tem “as condições necessárias” para representar Portugal no próximo Campeonato do Mundo e adiantou que já falou com o selecionador nacional, Fernando Santos.

“Na semana passada, depois de uma grande ponderação, dei conta ao selecionador nacional que, após uma época muito desgastante, sinto não estar nas condições necessárias para representar a seleção numa prova com a exigência do Campeonato do Mundo”, escreveu Coentrão.

O jogador, que pertence aos quadros do Real Madrid, acrescentou que, mesmo assim, continua disponível para representar a seleção nacional após o torneio na Rússia.

“Jamais virarei as costas ao meu país e espero poder vir a representar a nossa seleção mais vezes no futuro. Até lá, sou e serei sempre mais um a torcer por fora”, acrescentou.

Coentrão tem 52 jogos e cinco golos marcados por Portugal e a última vez que vestiu a camisola das ‘quinas’ foi em 07 de setembro de 2017, em Budapeste, frente à Hungria, em jogo de qualificação para o Mundial2018, que a formação lusa venceu por 1-0.

O jogador nascido em Vila do Conde era apontado como um dos possíveis 23 jogadores convocados por Portugal para participar no Campeonato do Mundo, depois de uma temporada em que fez 43 jogos pelo Sporting, parecendo já ter recuperado dos problemas físicos que ‘assombraram’ a sua carreira nos últimos anos.