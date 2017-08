A exposição itinerante de fotografia "O teu planeta é a tua terra" vai percorrer, até 15 de setembro, todas as zonas balneares de Ponta Delgada, nos Açores, distinguidas com o galardão de qualidade ambiental europeu.

A mostra resulta de um concurso de fotografia promovido pela câmara em colaboração com a Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores, no âmbito do programa de sensibilização ambiental da Bandeira Azul.

As 12 fotografias foram apuradas de um conjunto de 35