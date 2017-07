Exposição mostra construção da Igreja Matriz das Lajes do Pico

A mostra, patente até 1 de outubro, reúne "fotografias que retratam as vicissitudes e conquistas em torno desta obra arquitetónica, porventura a última grande epopeia de pedra levada a cabo na ilha do Pico", informa uma nota de imprensa do Museu do Pico.

"A Igreja Matriz das Lajes do Pico é um dos edifícios com maior relevância iconográfica e mitográfica da sede do concelho", adianta a nota.

O templo começou a ser construído nos finais do século XIX, as obras foram interrompidas durante mais de meio século e os trabalhos para a sua conclusão foram retomados em 1967.