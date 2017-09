Exposição inédita galeria britânica mostra esboços de Paula Rego

Uma exposição inédita dos cadernos de esboços da pintora portuguesa Paula Rego abre ao público no sábado, na galeria de arte Pallant House Gallery, em Chichester, no sul de Inglaterra.





A exposição é considerada uma "oportunidade rara para ver os desenhos preparatórios de Paula Rego para os seus quadros", alguns dos quais nunca foram mostrados em público.

Em exposição vão estar desenhos sobretudo dos anos 1980 e 1990, alguns dos quais estudos para quadros de maior dimensão que realizou mais tarde.

Um dos esboços é um desenho que mais tarde inspirou a série de telas que pintou sobre o aborto em 1998, uma época em que o assunto foi discutido e votado num referendo em Portugal.

A exposição, que decorre até 28 de janeiro de 2018, foi organizada pela galeria em colaboração com a Marlborough Fine Art, que representa a pintora portuguesa, e a própria Paula Rego.

Aberta em 1982, a Pallant House Gallery está num edifício do século XVIII, cujo espaço foi renovado e ampliado em 2006.

Possui uma importante acervo de arte contemporânea britânica, na maioria composta por obras doadas por colecionadores privados, que inclui obras de Paula Rego e do seu marido Victor Willing, que morreu em 1998.

Paula Rego, atualmente com 82 anos, reside em Londres, para onde se mudou aos 17 anos, para estudar na Slade School of Fine Art.

Em 2010 foi distinguida pela rainha Isabel II com o grau de Oficial da Ordem do Império Britânico pela sua contribuição para as artes.