Exposição "Do ferro ao fogo" no Museu Militar dos Açores

A exposição "Do ferro ao fogo - evolução e conceitos" está patente no Museu Militar dos Açores, em Ponta Delgada, até 30 de junho de 2017.



Segundo o museu, a mostra constitui "uma importante referência da evolução comparativa dos conceitos de armas brancas e armas de fogo entre os séculos XVI e XX".

"Desde a espada roupeira ('rapier') às baionetas contemporâneas, da espingarda de mecha à espingarda automática", a exposição inclui peças do acervo do museu e com a cedência temporária de peças do Núcleo de História Militar Batista de Lima do Museu de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.