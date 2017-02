Exposição de pintura de Manuel Martins inaugurada no sábado

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em Angra do Heroísmo inaugura no sábado uma exposição de pintura de Manuel Martins.



Intitulada "Tramas", a mostra inclui 12 quadros elaborados em técnica mista e vai estar patente até 08 de abril.

Manuel Martins, natural da ilha Terceira, foi cofundador da Galeria de Arte Degrau, frequentou cursos de gravura no Museu de Angra do Heroísmo e participou em diversas exposições individuais e coletivas, informa uma nota de imprensa do Governo Regional.