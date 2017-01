A exposição de pintura "A energia do movimento", da autoria de Paul Mathieu, é inaugurada no dia 21, pelas 16h00, no auditório do Centro Municipal de Cultura de Ponta Delgada.



A mostra, que vai estar patente até 18 março, conta com 24 acrílicos sobre tela, informa o município. Com dupla nacionalidade, belga e portuguesa, o autor conta com mais de 45 exposições individuais e tantas outras coletivas.