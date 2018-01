Exposição de fotografia da GNR no Largo da Matriz

A mostra fotográfica intitula-se ' Gerações - Do passado ao presente' e surge no âmbito das comemorações do aniversário do Comando Territorial dos Açores, pretendendo dar a conhecer ao público os primeiros dias da GNR nos Açores, como as suas atuais competências.



Segundo uma nota informativa municipal, entre as várias fotografias que serão expostas, podem ser contemplados registos que evocam uma série de eventos históricos, como a implementação do Corpo de Guardas de Alfândega na Ilha Terceira no ano de 1831 e a estrutura policial integrada na GNR em 1993, entre outros.

A exposição estará patente até ao dia 11 de fevereiro.