Exportações do setor leiteiro aumentaram 28% nos primeiros oito meses do ano

As exportações no setor leiteiro registaram um aumento de 28,2% nos primeiros oito meses de 2017, em relação a período homólogo do ano anterior, revelou o Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira.

O Secretário de Estado, que participou na segunda-feira na entrega dos prémios "Concurso Queijos de Portugal 2017", congratulou-se com este aumento, considerando que esta subida “revela a recuperação do setor após dificuldades sentidas nos últimos dois anos”. “A produtividade tem subido e é neste momento superior à média da União Europeia”, referiu Luis Medeiros Vieira, sublinhando que “para este aumento contribuiu a reorganização do setor, a montante, através da especialização, com 64% da produção concentrada em explorações com mais de 50 vacas”. Sublinhou ainda que “o setor tem sido objeto de profundas reetruturações ao longo do tempo, associando a redução de efetivos à concentração da produtividade”. Considerando que se está perante uma dinâmica exportadora "muito importante", o Secretário de Estado apontou as medidas adotadas pelo Governo, nomeadamente a rotulagem obrigatória na origem que permite a valorização da produção nacional. "Os produtos lácteos devem valorizar-se pelo aumento do valor acrescentado e pela diferenciação", defendeu Luís Vieira. O setor leiteiro tem um peso de 10% na produção agrícola nacional, representando a indústria de produtos lácteos 14% do total da indústria alimentar.