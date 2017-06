Exportações de têxteis e vestuários aumentam 4% até abril

As exportações portuguesas de têxteis e vestuário aumentaram 4% até abril face ao mesmo período do ano anterior, fechando o primeiro quadrimestre com vendas de 1756 milhões de euros, anunciou a associação setorial.



Segundo a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP), por categorias de produtos verifica-se que as exportações de matérias têxteis aumentaram 8,8%, as de vestuário 1,8% e as de têxteis-lar e outros artigos têxteis confecionados quase 2,1%. Os destinos que mais cresceram foram os EUA (acréscimo de 12,4 milhões de euros, com uma taxa de crescimento de 15%), a Alemanha (aumentou 10,6 milhões de euros, evoluindo 7%) e a Itália (aumento de 15%, no valor de 10,2 milhões de euros). Já Espanha registou uma quebra de cerca de 0,6% nas exportações e de 1,3% nas importações. No final do período, o saldo da balança comercial dos têxteis e vestuário foi de 454 milhões de euros.