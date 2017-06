Explosão controlada perto da nova embaixada dos EUA em Londres

A polícia britânica fez pelo menos uma explosão controlada depois de receber um aviso sobre dois veículos abandonados nas imediações do edifício em construção onde se instalará a nova embaixada dos Estados Unidos em Londres.



Um porta-voz da Scotland Yard, a polícia metropolitana da capital britânica, disse à agência noticiosa espanhola Efe que os agentes declararam a zona como segura, depois de concluírem que os veículos não representavam qualquer ameaça.

O incidente que, segundo a polícia, “não está relacionado com terrorismo”, ocorreu na zona de Nine Elms, na margem sul do rio Tamisa.