Exploração do porto da Praia da Vitória debatida com embaixada chinesa

“No momento em que está em fase de preparação o concurso internacional para exploração do Porto da Praia da Vitória, aprofundar as relações diplomáticas com as maiores economias mundiais poderá contribuir para a valorização dessa infraestrutura”, afirmou Tibério Dinis à saída da reunião, citado por uma nota informativa municipal.

Conforme adianta a mesma nota de imprensa, a Câmara Municipal da Praia da Vitória pretende potenciar as relações internacionais e diplomáticas, estando previsto serem estabelecidos contactos com outros países e regiões nos próximos meses.