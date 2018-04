"Exploração de suinicultura gera contestação no Livramento" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental noticia que duas famílias queixam-se há dois anos de uma suinicultura familiar localizada na zona do Pico do Fogo.

"Ponta Delgada festejou os 44 anos do 25 de Abril" é o título da manchete fotográfica. "Filha de emigrantes açorianos entre os feridos em Toronto", "Criação de empresas com quebra nos Açores", "Juntas vão passar a funcionar como lojas do cidadão", "Clube K perde título nacional de voleibol para o Leixões" e "Tempos de espera preocupam Ordem dos Médicos" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.