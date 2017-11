Exercício testa plano de emergência do aeroporto João Paulo II

Segundo nota da ANA - Aeroportos de Portugal, com esta iniciativa pretende-se com este exercício cumprir com o recomendado pela ICAO (International Civil Aviation Organization), no que respeita à realização de Exercícios (Vertente Safety), avaliar o tempo, coordenação, execução da evacuação e salvamento, efetuado não só pelos meios internos, mas também pelas entidades externas ao Aeroporto.

Neste sentido serão acionados todos os meios de socorro envolvidos no Plano de Emergência do Aeroporto João Paulo II, pelo que se assistirá a um grande movimento de viaturas de socorro e emergência que circularão com os respetivos sinais sonoros e visuais de urgência.

A ANA lerta, assim, a população para que não fique alarmada com a circulação dos meios envolvidos nesta operação de simulacro.