Exercício da Marinha junta 550 militares em Ponta Delgada (vídeo)

A praias das Milícias cumpriu, por pouco mais de uma hora, o ‘papel’ de uma vila que, fruto do terramoto, ficou com as estruturas de socorro fortemente afetadas e sem poder ser auxiliada por via terrestre.

O apoio externo chegou, como o exercício se propunha, através da FNP, que fez deslocar à ‘localidade sinistrada’ um contigente de 165 militares, distribuídos por uma força de fuzileiros, unidades de mergulhadores e por um destacamento de helicópteros.



Na ‘vila das Milícias’, reproduziam-se, por isso, várias situações que poderiam constar de um cenário de catástrofe natural: vítimas mortais, feridos, incêndios, acidentes rodoviários, entre outras.