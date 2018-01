Excedente do comércio externo de bens na zona euro sobe para 26,3 mil ME em novembro

Em novembro de 2016, o saldo da balança comercial de bens dos 19 países do euro foi de 23,8 mil milhões de euros e o do conjunto dos 28 Estados-membros de 5,5 mil milhões de euros (ME).

Na zona euro, as exportações para o resto do mundo totalizaram, em novembro, os 197,5 mil milhões de euros (183,5 mil ME homólogos) e as importações os 171,2 mil ME (159,6 mil ME em novembro de 2016).

A UE exportou para países terceiros bens no valor de 167,2 mil milhões de euros, face aos 156,6 mil milhões homólogos e importou 159,2 mil milhões de euros em bens (151,1 mil ME em novembro de 2016).

O comércio entre os países do euro subiu dos 154,8 mil milhões de euros em novembro de 2016 para os 165,5 mil milhões de euros no mesmo mês de 2017, enquanto na UE aumentou, no mesmo período, dos 281,6 mil ME para os 300,9 mil ME.