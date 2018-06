As mais lidas

Tribunal de Ponta Delgada já adiou por duas vezes julgamento de um antigo tenente do Exército acusado de falsificar documentos para vender cartas de condução. Segundo a investigação o arguido está em Angola.

