"Ex-presidente da Junta da Ajuda condenado por peculato" é a manchete do Açoriano Oriental

"A história do roupeiro que cuida do Clube Operário Desportivo" é a manchete fotográfica do Açoriano Oriental. "UE chumba candidatura à promoção do leite", "Comerciantes pedem reforço da iluminação", "Raptor de criança de São Roque volta à cadeia", "Empregado de restaurante detido por tráfico" e "Distinção internacional para escola de Rabo de Peixe" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.