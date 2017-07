Ex-administradora da Saúde deposita 58 mil euros à ordem do tribunal

A primeira página do Açoriano Oriental destaca a providência cautelar que ex-administradora da Unidade de Saúde da Ilha do Pico apresentou e que permite que a verba reclamada pela USIP só seja restituída se o tribunal o decidir

Na capa, o destaque fotográfico é para a Casa do Povo da Maia que, no sábado, inaugura novas instalações para as valências de Centro de Dia e Ludoteca; quando está apostada em promover o turismo social na localidade.

A Taça do Euro 2016 que foi exibida na Ribeira Grande é outra imagem da capa, onde se deixa o alerta da Federação das Pescas quanto ao peixe oferecido pelos restaurantes dos Açores e se dá conta que a associação que representa os lesados do Banif pediu uma reunião com a CMVM.