"Eutanásia divide deputados na República" é a manchete do Açoriano Oriental

"Tapetes gigantes com 21 mil flores no Corpo de Deus da Povoação" é o título da manchete fotográfica. "Detido homem suspeito de abusar de enteada", "Açores à frente na avaliação do valor das casas", "Mudanças nos reembolsos ainda estão a ser estudadas", "Duzentos cães e gatos de bairros sociais vão ser esterilizados" e "A história por detrás do campeão mundial" são os restantes destaques de capa do Açoriano Oriental.