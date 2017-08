Europeu feminino na Holanda bateu todos os recordes de assistência

Segundo a UEFA, o primeiro Europeu feminino que contou com a participação da seleção portuguesa, foi o mais visto da história, quer fosse via televisão, nas plataformas online ou no estádio.

"A edição de 2017 foi a mais vista da história, ultrapassando a audiência de 2013 em mais de 50 milhões", anunciou a UEFA que da final teve uma audiência global que "superou os 13 milhões".

Passando da televisão para os estádios, a assistência total da competição, de 240.045 pessoas nas bancadas, ultrapassou o recorde de 216.888 fixado em 2013, revelando a UEFA que três dos seis jogos com maior assistência na prova tiveram lugar no último mês.

Vencedora em campo, a Holanda passou a ser também a primeira anfitriã da competição a ter a lotação esgotada em todos os seus jogos. As seis partidas da 'seleção laranja' foram vistas por um total de 110.987 pessoas.

Passando para a internet, as visitas à secção do Campeonato da Europa do UEFA.com e à nova aplicação do futebol feminino no decurso do torneio totalizaram 4.011.534, batendo por largos números o registo de 2013, que foi de 1,5 milhões.

O mesmo sucedeu nas plataformas oficiais da competição nas redes sociais, que "geraram mais de 550 mil interações, ao mesmo tempo que houve mais de 4,4 milhões de visualizações das contas #WEURO2017 no Facebook e Instagram".