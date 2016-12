Europeu de hóquei em patins de sub-20 arranca sem surpresas

O primeiro dia do Campeonato da Europa de hóquei em patins de sub-20, que até ao dia 11 decorre em Valongo, começou sem surpresas e com as equipas "favoritas" a vencerem os respetivos duelos.



O primeiro jogo da prova opôs a França à Suíça, do grupo A, com os franceses a superaram o desafio com uma vitória pela vantagem mínima (1-0). A tarefa da seleção francesa foi tudo menos simples, encontrando pela frente uma Suíça determinada. O único golo do encontro apenas aconteceu a meio da segunda parte, por intermédio de Anthony da Costa.

No grupo B, a Itália, a segunda vencedora do dia, também não encontrou facilidades no encontro com a Alemanha. A equipa comandada por Tommaso Colamaria encontrou pela frente uma formação germânica disposta a dar luta e a querer ter uma palavra a dizer nesta prova. Por isso mesmo, a partida esteve empatada 2-2 até meio da segunda parte. Alessandro Verona e Giulio Cocco foram os autores dos dois últimos golos que "carimbaram" a primeira vitória italiana.

Mais tranquila foi a tarefa da Espanha no seu primeiro jogo no grupo A, frente à Inglaterra, ao garantir uma goleada expressiva por 12-1.

Portugal também entrou a vencer, rumo à revalidação do título europeu, frente à seleção de Andorra (3-1).

Com estes resultados, no grupo A, a Espanha lidera com três pontos, seguida pela França também com uma vitória. Em terceiro lugar está a Suíça e em quarto a Inglaterra, ambas sem pontos.

O grupo B é liderado por Portugal com três pontos, em segundo está a Itália com os mesmo pontos, seguidos pela Alemanha e Andorra, sem pontos.