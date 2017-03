Marcelo diz que Europa não pode recear que cada eleição marque "implosão europeia"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje que a Europa "tem de acreditar mais em si própria", pondo-se "ao ataque" em vez de ficar "cheia de medo" que cada eleição marque a "implosão europeia".



“A Europa em vez de estar à defesa tem que estar ao ataque. E está à defesa: de cada vez que aparece uma eleição ou uma campanha fica cheia de medo de que surja uma voz, uma vitória antieuropeísta, contrária à Europa, dividindo a Europa, separando os europeus”, sustentou o chefe de Estado em declarações aos jornalistas à margem da sessão de abertura do XIII congresso da UGT, que decorre hoje e domingo no Porto. Para Marcelo Rebelo de Sousa, o que se impõe é uma Europa “ao contrário”, orientada por uma “visão de médio e longo-prazo” que projete “mais Europa”, com mais crescimento, mais emprego e mais justiça, e que faça “as pessoas sentirem que vale a pena mais Europa”.