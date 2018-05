EUA são um mercado turístico cada vez mais consolidado nos Açores

“Só no ano passado, verificou-se um aumento de 29% no número de dormidas, relativamente ao período homologo, mas, se olharmos para os números desde 2014, estamos a falar de um crescimento de 181%, o que mostra a evolução claramente positiva deste mercado durante os últimos anos”, destacou Marta Guerreiro, citada em nota do executivo regional, na inauguração da exposição 'Sustainable Azores - Commitment towards the Future', no âmbito da iniciativa 'Open House', da Embaixada de Portugal.

A Secretária Regional salientou que “o mercado americano é um dos nove mercados estratégicos definidos no Plano Estratégico e de Marketing para o Turismo dos Açores”, acrescentando que se trata de um mercado "exigente”, que procura destinos com “altos padrões de qualidade”, o que “valoriza os Açores” enquanto destino turístico.

“No perfil de consumidores americanos, nota-se uma crescente procura, principalmente por parte de quem vive em grandes cidades, com ritmos de trabalho acelerados e vida quotidiana exigente, por destinos de natureza, tranquilidade, relaxamento e bem-estar físico e psíquico, nos quais os Açores têm ganho uma relevante notoriedade”, afirmou.

Marta Guerreiro manifestou a convicção de que este será “um dos países mais importantes para a dinamização e crescimento do turismo nos Açores nos próximos anos”, onde se tem apostado “em diversas iniciativas de promoção em feiras, road-shows e visitas educacionais”.

“A Região tem também vindo a participar em workshops profissionais organizados pela Delta Airlines e Delta Vacations, de forma a garantir que esta operação, que se inicia a 24 deste mês, tenha o maior sucesso, a par das já existentes operações da Azores Airlines”, adiantou.

A titular da pasta do Turismo referiu ainda que estão previstos para este ano "459 voos entre os Açores e os EUA, nomeadamente de Boston, Providence e Nova Iorque para Ponta Delgada e de Boston e Oakland para a Terceira”.

Relativamente à exposição patente na Embaixada de Portugal em Washington, Marta Guerreiro frisou a importância da participação dos Açores nesta iniciativa, sendo “mais um verdadeiro momento de promoção do nosso destino, onde centenas de americanos poderão ver imagens, não só das nossas exuberantes paisagens, mas também dos vários produtos que temos disponíveis”.

“Digamos que é uma espécie de aguçar a curiosidade para que os Açores estejam nos planos do próximo destino de férias”, frisou.

A inauguração da exposição 'Sustainable Azores - Commitment towards the Future' decorreu à margem do lançamento do programa do 'Mês de Portugal nos EUA/Junho de 2018', materializando a participação dos Açores nestas comemorações, atendendo à expressiva comunidade luso-americana de origem açoriana e à centralidade do arquipélago no relacionamento bilateral entre Portugal e os EUA.

O 'Mês de Portugal nos EUA/Junho 2018' é uma iniciativa que inclui uma intensa programação política, cultural, económica e académica, com eventos em 11 Estados norte-americanos e em mais de 50 cidades, nomeadamente com a celebração do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, nos dias 10 e 11 de junho, após o início desta comemoração nos Açores.