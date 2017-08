"EUA repatriam açoriano que fugia à justiça há mais de 10 anos" é a manchete do Açoriano Oriental

O repatriamento de um homem condenado a pena de prisão nos Açores por violência doméstica e que foi apanhado nos Estados Unidos, após fugir à justiça durante mais de 10 anos, está em destaque no Açoriano Oriental de segunda-feira, 21 de agosto de 2017.

O destaque fotográfico do jornal vai para o empate do Operário em casa no primeiro jogo da época a contar para o Campeonato de Portugal.



"Açores deviam ter Arquivo da Família e do Indivíduo" e "Líder do PSD pede 'bom senso' à SATA e ao Governo" são outros destaques do jornal.